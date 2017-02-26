台中麗寶樂園停電 遊客安全疏散

台中麗寶樂園今天中午傳出停電意外，多項遊樂設施都因停電停擺，工作人員趕緊撤離正在使用遊樂設施的遊客。

位於台中市的麗寶樂園今天中午傳出因電箱跳電，樂園停電，而園區內的遊樂設施因此停擺，工作人員緊急疏散在園區內遊客，所幸園區內的斷軌飛車今天因天氣因素沒有開放民眾遊玩。1060226

(中央社)