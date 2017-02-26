台灣短片回家的路 獲清奈短片賽亞軍
國立台灣藝術大學電影系新生代導演程堂榮，昨天以「回家的路」奪下2017年第4屆印度「清奈國際短片電影節」（CISFF ）最佳劇情片第2名，在6000多部短片中脫穎而出。
第4屆「清奈國際短片電影節」昨晚在清奈「俄羅斯文化中心」舉行電影閉幕和頒獎典禮，共有全球6000多部短片參賽，總共47國140部短片入圍，台灣有5部短片入圍。
在昨晚頒獎時，由程堂榮執導的短片「回家的路」（Way Back Home）榮獲最佳劇情片第2名大獎，製片吳秀菁、邱丁豪也同時獲獎，並由駐清奈辦事處處長李朝成代表領獎。
「回家的路」講述2個小朋友放學後等不到媽媽來接送，又不願去找已再婚的爸爸來接送，由哥哥帶著妹妹獨自回家的經歷。短片透過演員自然生動的演出，將現代社會親情、愛情、家庭和婚姻的複雜關係，簡單又深刻地烙印在觀眾心中。
這部短片也曾入圍2016年中華電信MOD微電影創作大賽校園組，及2016年葡萄牙費蓋拉電影藝術節（Figueira Film Art）競賽單元。
程堂榮也曾於2014年以「追夢」一片入圍財團法人國家電影中心優良電影劇本獎，又於2015年以「奇巖微旅」獲得「裸心奇巖‧山腳人家」微電影比賽影片徵選首獎，並以「我們看海去」獲台北市觀光傳播局台北捷影第2名，是頗為傑出的台灣新生代電影人。
本屆「清奈國際短片電影節」最佳劇情片第一名，由來自印尼的短片獲得。
「清奈國際短片電影節」從2014年起已連續舉辦3屆短片競賽活動，主辦單位「清奈電影學院」由清奈一群熱愛電影人士組成。參賽者必須提供不超過20分鐘的短片參展，競賽共分為動畫片、記錄片和劇情片三類。1060226
(中央社)
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