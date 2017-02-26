毒蟲男扮女裝遭逮 警員嚇一跳
桃園市中壢區警方昨天在中壢賓館臨檢，查獲毒品案，盤查過程中，嫌犯打扮時髦且穿長裙，經核對身分，發現是男扮女裝，警員嚇一跳。
中壢警方說，警員在賓館臨檢敲門，但31歲李姓男子扭扭捏捏不敢開門，警員覺得有異，趁隙在門外望眼一瞧，居然發現房內梳妝檯上擺有安非他命吸食器，立即進入盤查，後來又於床邊櫃子上起出安非他命1小包。
員警看到李姓男子打扮時髦著黑色長裙，原先以為是女孩，核對身分證後才發現是男兒身，李姓男子還堅持戴上秀麗的黑長假髮才肯到派出所，「移送也要美美的」，警方嚇一跳，訊後依毒品罪嫌移送法辦。1060226
(中央社)
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