查緝毒品 北市警力擴大臨檢強力掃蕩
台北市警察局信義分局今天指出，有鑒於去年底發生知名飯店毒品派對猝死案，今年初迄今共動員1392人次警力、執行42場次臨檢，一共逮捕35名嫌犯，未來將依法辦理、持續掃蕩。
信義分局表示，去年底信義區五星級飯店發生民眾舉辦毒品派對猝死案，這起毒品派對的朱姓主嫌已遭台北地檢署起訴，並求處12年重刑。
今年初迄今一共動員1392人次警力、執行42場次臨檢，一共逮捕35名嫌犯，查獲海洛因22公克、安非他命85公克、大麻400公克、K他命1228公克、毒品咖啡包1100公克。
信義分局呼籲，警方可依警察職權行使法，針對易產生危害或曾經發生危害的場所實施臨檢，若過程中有發現違法行為，可依照刑事訴訟法逕行搜索，呼籲不肖人士勿以身試法。民眾若發現有毒品情資，也可主動向警方報案。1060226
(中央社)
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