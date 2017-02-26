綠營大搞去蔣 王鴻薇：綠色恐怖

圖為現任國民黨台北市議員王鴻薇。(圖/取自王鴻薇臉書)

民進黨議員王浩宇為響應沸沸揚揚的「去蔣」議題，在網路粉絲頁辦起了「是否支持拆光老蔣」投票，結果顯示多數民眾反對，他直呼「這個國家好恐怖」。對此，國民黨議員王鴻薇反批，恐怖的似乎不是投票結果，而是綠營議員的心態，因為他們將民眾尋求和諧的心意視為恐怖，正是在製造「綠色恐怖」。

王鴻薇臉書全文如下：

這是什麼「恐怖邏輯」?綠營議員經營網站做是否支持拆光老蔣投票，反對票數是支持者的3倍，議員竟然大呼恐怖!

到底是投票結果恐怖?還是議員心態恐怖?拆光老蔣銅像是台灣大多數人「心願」?還是民進黨「去蔣」及其支持者的「心魔」?不除之而不快?

這項投票反對命題就是记取教訓何必搞批鬥！人民希望尋求寧靜和諧也可被視之為恐怖，這種「綠色恐怖」才是真恐怖!

(中時電子報)