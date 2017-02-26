林書豪單場9分 籃網不敵勇士

美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天上場時間被控制在14分鐘，整場比賽有9分、2助攻、1抄截成績，籃網以95比112不敵金州勇士隊，苦吞16連敗。

客場挑戰勇士的籃網在這場比賽一路落後，而籃網後衛林書豪上半場就攻下7分，追平復出首戰的得分，第3節持續出賽，前3節已上場14分鐘，追平復出首戰上場時間，末節沒再回場上。

林書豪因傷缺席2個月，昨天復出後連2場比賽被排在先發陣容。

林書豪本季轉到籃網，兩度因傷缺陣，這次在缺陣26場比賽後，昨天在籃網與丹佛金塊隊之戰復出，打14分鐘，拿7分，另傳出5次助攻，抓下3個籃板。1060226

(中央社)