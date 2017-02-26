台中麗寶樂園傳跳電 園方疏散受困遊客

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台中麗寶樂園今天中午傳出大跳電，造成園區內多項遊樂設施停止運作，園方緊急以人工運轉方式疏散遊樂設施上的遊客，所幸沒有旅客因此受傷。

麗寶樂園指出，中午12時35分園區發生跳電，多項遊樂設施因此停止運轉，工作人員隨即以人工運轉方式，將困在設施內的遊客陸續疏散。

園方表示，中午12時55分已正常恢復供電，至於跳電原因仍待調查。1060226

(中央社)