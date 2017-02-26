228連假 泰雅渡假村爆滿 車潮數公里

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泰雅渡假村二二八連續假期停車場爆滿，服務人員舉牌請遊客勿再進入。（業者提供）

泰雅渡假村二二八連續假期停車場爆滿，車潮綿延數公里。（業者提供）

泰雅渡假村二二八連續假期停車場爆滿，園區人潮滾滾。（業者提供）

泰雅渡假村二二八連續假期停車場爆滿，車潮在入口處動彈不得。（業者提供）

泰雅渡假村228連續假期4天，下午2時前免費入園，目前園區至目前停車場已滿，車潮延續至數公里，業者呼籲遊客請勿再進入，明日將提早至早上9點開放入園。

(中時)