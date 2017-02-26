櫻花秘境背後有洋蔥 胼手胝足感動人

新北市觀音山「希望花園」櫻花盛開，沿山區蜿蜒道路，及園區的圓環、山坡，開滿粉紅、粉白櫻花，迎接賞櫻人的眼球。這一片櫻花，是民國80年由八里療養院員工胼手胝足栽培。

八里療養院的櫻花樹已走過1/4世紀的歲月，雖然不像淡水河對岸的淡水天元宮的櫻花林那麼茂盛，但在天元宮的「櫻王」因褐根病枯萎後，位於觀音山上的八里療養院櫻花，就備受矚目。

療養院的櫻花，是在民國80年種植，第一任院長陳快樂醫師回憶，78年，八里療養院的前身，桃園療養院八里分院硬體建物，閒置6年後重新開張，當時，荒煙漫漫，草比樓房高的廢墟，進入建物，天花板腐蝕掉落、窗戶破裂，無水、無電。

療養院開幕後，克服因院區偏遠，自來水公司沒設置加壓站，沒有自來水。八里與桃療的員工於78年扛著管線，沿溪流至水源地接水。甚至請消防隊送水、鑿兩口井，直到加壓站設置後，才解決用水問題。

直到民國79年，整修完成病房後，才將病人從桃園遷到新北市八里。有了水，不但解決民生問題，也為了讓日後病人有更優美的環境，陳快樂於80年，請醫院作業科的夥伴，栽種小櫻花樹苗。

有愛心的澆灌，一轉眼，26年過去了，當時的小樹苗長大了，也象徵著這所教學醫院，照顧精神病友1/4世紀歲月的日子。現任院長陳俊鶯形容，當櫻花綻放，百花齊開時，就象徵療養院是座「希望花園」。

近日花況不錯，療養院的櫻花種類，包括山櫻、八重櫻、富士櫻、昭和櫻、修善寺寒櫻，陸續種下300株櫻花。除圍牆邊的整排櫻花樹，位於行政大樓右側的一株櫻花，堪稱「新北市新櫻王」。

療養院企劃組長方娟娟表示，站在櫻花樹下賞櫻，有如世外桃源般與世無爭的秘境，不必人擠人。漫步還可眺望遠處淡水河出海口，及淡江大橋預定地，也可俯瞰台北港、欣賞台灣八景的「淡江夕照」，景色美不勝收。

療養院將在3月3日在院內生態園區，舉辦賞櫻活動。陳俊鶯說，前人打造一片櫻花美景，精神康復者正散發熾熱光芒，逐步迎向美麗的康復大道。歡迎各界前往康復後花園賞櫻，見證、體驗康復的幸福果實。1060226

(中央社)