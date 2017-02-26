咘咘搞怪學貓頭鷹 隋棠也被萌翻啦！

咘咘搞怪學貓頭鷹，隋棠也被萌翻直呼可愛。（圖／取材自賈靜雯AlyssaChia、隋棠 Sonia Sui臉書）

隋棠大讚咘咘可愛。（圖／本報系資料照片）

範夫妻檔修杰楷與賈靜雯婚的愛女「咘咘」湧濃眉大眼，萌度爆表，一舉一動都融化網友，已成為最小網紅。近日賈靜雯看到咘咘做出搞怪表情，最後終於發現咘咘是從故事書學到表情，而咘咘超萌模樣，讓擁兩個孩子的隋棠也被融化，直呼好可愛。

賈靜雯與修杰楷時常分享家庭趣事，近日則曬出咘咘和修杰楷做怪表情照，正當疑惑咘咘的表情是從哪裡學的，直到睡前唸故事書時，才發現原來咘咘是在模仿貓頭鷹，讓賈靜雯直說女兒是搞笑咘，不過咘咘可愛模樣，連隋棠都直呼「超級厲害，超可愛」！

不只咘咘賣萌，就連修杰楷的表情也讓賈靜雯直虧「爸爸，咘模仿的是貓頭鷹不是老鼠」，修杰楷則直呼「我這是想當老鼠的貓頭鷹⋯懂嗎！」父女逗趣表情相當溫馨。

(中時電子報)