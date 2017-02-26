MLB》天才小史投23球 教練滿意的笑了

天才小史小試身手投23球，離復出越來越近了。(美聯社資料照)

「天才小史」史特拉斯堡去年因手傷休兵，甚至連季後賽都沒能參與，但依然是球隊的重要戰力，經一段時間休養後，美媒26日報導，他現在跨出復活的第一步，練習時面對打者小投23球，讓投手教練麥達斯(Mike Maddux)露出滿意的笑容，「看到他的表現，感覺很好。」

小史去年出賽23場，獲得15勝4敗、自責分率3.59戰績，期間還投出14連勝；優異的表現，也讓他在5月時獲國民以七年1.75億美元(約55億台幣)續約。孰料，拿了大約的小史先是表現下滑，接著6月拉傷背部，8月傷到右手肘，到9月更是復出僅6小時，就一路到球季結束都待在傷兵名單。

《Fanragsports》如今能看小史健康回到投手丘，還保持不錯的狀況，麥達斯認為這很不容易，「一個在傷兵名單待到去年結束的球員，你會懷疑他能否在春訓時回來，不過他(小史)看起來很好。」在指傷的王牌薛爾瑟歸期未定的情況下，小史重啟投球，讓國民對新球季又充滿了希望。

即使小史傷病史繁多，為何依然相信他的實力？麥達斯以去年為例，他認為小史光是14連勝的成績，就足以證明他有多少能耐，且擁有天賦的他，還會變得更好，「當擁有這樣的天賦，任何事情都有可能。」

(中時電子報)