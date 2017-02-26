越挫越勇 弱勢家庭兒苦讀出頭天

台灣世界展望會資助的弱勢家庭兒小強，不畏困境磨難及不被打倒，努力向學奮發向上，終於苦讀出頭天，今年將自大學畢業，並以畢業生代表的身分上講台致詞。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 106年2月26日

台灣世界展望會資助的弱勢家庭兒小強，不畏困境磨難及不被打倒，努力向學奮發向上，終於苦讀出頭天，今年將自大學畢業，並以畢業生代表的身分上講台致詞。

小強是家中的獨生子，與父母一家三口居住在一處老舊的公寓裡，協助父母一同經營煎餃攤子，靠著微薄的營收及低收入戶補助，勉強維持生計。

一家三口原本過著平凡幸福的生活，但小強的父親約於17年前發生一場重大車禍，造成左手手臂截肢，右手也僅剩3支手指頭，讓全家頓時陷入困境。

雖然遭遇一場重大車禍，造成行動不便，而為了扛起一家經濟重擔，小強爸爸仍強打起精神，不斷積極尋找工作機會，無奈卻因肢體上的缺陷而四處碰壁。

一家三口居住在老舊的公寓裡，為了節省生活開銷，盛夏裡只能靠一台殘破的電風扇消暑，而天冷時就一家人依偎在一起取暖過冬。

小強說，整個家裡最值錢的物品，就是他考上大學時，父母親買給他的桌上型電腦。

成為台灣世界展望會的資助童，並透過助學金的提供，協助小強能夠穩定就學，不必擔心每學期學費的著落，而小強也非常爭氣順利考上國立大學的機械系，努力苦讀了4年，今年將以畢業生代表的身分上講台致詞。

對於獲得台灣世界展望會助學金的資助，小強說，感謝展望會一路陪伴，不必擔心每學期學費的著落，讓他順利完成大學學業。

小強表示，每當他在求學過程中遇到挫折時，知道在他的身後總是有一股強大的支持力量，為他撐起即將倒塌的天空，在貧困的環境中能安穩就學至今，也讓他在成長的歷程裡越挫越勇。

不畏困境磨難及不被打倒，22歲的小強終於苦讀出頭天，輔導他的社工員讚嘆有加表示，小強有著一股不向命運低頭的勇氣，憑著過人的毅力與堅持，使他在課業上的表現特別優異，同時讓他有勇氣朝夢想一步步邁進。

雖然出身於貧困的弱勢家庭，小強不被困境打倒，努力向學奮發向上，終於苦讀出頭天，也將不畏挑戰，迎向精彩的未來。1060226

(中央社)