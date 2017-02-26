台籍小鮮肉越南出車禍 鼻骨骨折靠呼吸器

呂晉宇在越南出車禍。(圖／翻攝自呂晉宇臉書)

台籍越星Harry Lu（呂晉宇）因電影《偶像》知名度大漲，之後拍過多部戲劇，在越南被譽為新生代小鮮肉，25日他驚傳出車禍，鼻骨骨折需靠呼吸器協助呼吸，家人計畫將他送回台灣治療。

據《越南民智報》報導，呂晉宇25日騎車外出時，不慎發生意外，送至醫院急救，因鼻骨骨折，需靠呼吸器協助呼吸，他的臉書管理員也稍早也發文向外界報平安，表示呂晉宇已經清醒，目前傷勢穩定，他的經紀人透露，家人計劃將他送回台灣進行後續治療，

(中時電子報)