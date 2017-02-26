藝文結合愛心 6社福機構受惠
2017年苗栗縣「施情畫義．千動愛心」活動，26日上午在文化觀光局舉行致贈儀式及作品抽籤。縣長徐耀昌與局長彭德俊頒狀感謝中港溪美術研究會等10多個熱心贊助作品的藝文社團，並為愛心人士抽出中獎作品。
苗栗縣文觀局第二年接辦「施情畫義．千動愛心」活動，今年有美術、西畫、書法、九陽雅集藝文學會及攝影、陶藝、書畫、柴燒陶藝創作協會等10幾個單位，提供水墨、書法、油畫、攝影、水彩、陶藝、木雕680件藝文創作。
今年獲得中油及台電公司各贊助60萬元，協助裱框、出版作品集，民眾只要捐款2000元給縣內家扶、幼安、華嚴、廣愛、新苗及聖家6間慈善團體，就能收藏1件創作。
縣長徐耀昌表示，透過各美術相關社團及藝術家，以無償創作作品參與愛心義賣，藝術與愛心相結合，回饋照顧弱勢團體，今年更加入台電、中油的響應，共同分享溫暖與善念，社會大眾慈善力量集結，苗栗將更加幸福溫暖。
(中時)
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