WBC》中華投手群聯手完封日本新藥 林智勝頭部觸身無大礙

郭俊麟今面對日本社會人球隊，主投3局無失分。(資料照 棒協提供)

經典賽中華隊今在日本移訓與當地社會人球隊日本新藥進行熱身賽，前5局雙方投手都展現壓制力，中華隊直到7局上靠著連續安打先馳得點，9局上中華隊又靠著兩支安打再添保險分，終場以2比0擊敗日本新藥。

此役中華隊投手部分，派出旅日投手郭俊麟先發，主投3局，雖曾被接連安打攻佔得點圈，但都順利解決危機，隨後接替投手，陳冠宇、江少慶、宋家豪、林晨樺、黃勝雄與陳鴻文也都順利壓制日本新藥打線，聯手完封對手，其中首次在熱身賽登場的江少慶，還飆出147公里速球。

打擊部分，中華隊此役前5局受制於對方投手壓制，吞下八次三振，直到7局上兩出局後，鄭達鴻、林哲瑄與胡金龍接連擊出安打，率中華隊先馳得點，9上鄭達鴻與張志豪都適時敲安再攻1分，中華隊終場就以2比0拿下勝利。

此役先發第4棒二壘手林智勝，在6局遭到頭部觸身球，隨即下場休息檢查，目前初步觀察無大礙，今天三打席，都靠保送上壘。

(中時電子報)