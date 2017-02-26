神秘 拉阿魯哇聖貝祭引人入勝
以貝殼為祭典主體的「聖貝祭」，今天在高雄市桃源區登場，12個聖貝分別代表不同神祇，「聖貝薦酒」是向祖靈祈福並庇佑國泰民安。
聖貝祭是拉阿魯哇族的祭祀，拉阿魯哇族是原住民第15族，約有500人，由排剪、美（土龍）、塔蠟、雁爾等4個社組成，又稱4社群，聚居在桃源區高中里、桃源里以及那瑪夏區瑪雅里一帶。
傳說中的「聖貝祭」源自於拉阿魯哇族曾與小矮人共同生活，相處融洽，但拉阿魯哇族人愈來愈多，祖先決定遷居，小矮人在與族人道別時，贈予最珍貴的寶物「貝神」，從此成為拉阿魯哇的神並舉行祭典，祈求平安豐收。
市長陳菊今天出席聖貝祭，她指出聖貝祭一年比一年規模更大，也使更多的族人及民眾瞭解此傳統祭典之美及其重要文化意涵，鼓勵族人更努力發揚族人特有的文化及祭典，盼聖貝祭成為原住民族祭典文化的新亮點。
原住民事務委員會主委谷縱．喀勒芳安大力行銷聖貝祭也推黃桃源區每年舉行的洗愛玉及梅花季賞梅活動，歡迎遊客到山區認識及體驗原住民族的文化。1060226
(中央社)
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