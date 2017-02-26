溯源追查 高市警查獲改造槍械

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高雄市警察局鳳山分局員警攔查騎乘懸掛失竊車牌機車的張姓男子，在他口袋搜出子彈共24顆，認為有子彈必有槍械，進一步搜索他的住處，果然查獲改造手槍1把、子彈7顆等。

警方表示，員警在鳳山區新富路發現張男騎乘懸掛失竊車牌機車，立即攔查逮捕，並在他長褲右方口袋內查獲子彈共24顆，其中21顆子彈為改造，2顆為制式子彈。

員警認為擁有子彈必有槍械，進一步在張男位於苓雅區住處搜索，當場查獲改造手槍1把、子彈7顆、失竊重機車車牌1面等。

警方表示，張男供稱持有槍械為自保，非有其他不法意圖。

警詢後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及竊盜等罪嫌移送偵辦，並持續追查槍械來源及是否涉及其他案件。1060226

(中央社)