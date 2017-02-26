撞球館掛羊頭賣狗肉 警臨檢賭博送辦
鄭姓男子在高雄市三民區建工路經營撞球館，卻內有玄機，在館內員工休息室開賭場，玩麻將及撲克牌，顧客打球兼賭博，警方經數次便衣員警現地查訪後，昨晚以優勢警力前往臨檢，當場查獲賭場主持人鄭男及賭客共8人聚賭，他們都坦承賭博。
三民二分局民族派出所日前接獲檢舉情資，指建工路某大樓12樓所經營的撞球館出入份子複雜，除經營一般球館生意外，疑似有賭博行為。
警方經數次實地查訪後，昨晚9點20分許，前往臨檢，查獲賭客在撞球場旁邊員工休息室內分坐兩桌聚賭，以麻將（台灣牌16張）及撲克牌（鬥地主）為賭博工具。
警方調查，這家撞球館已開了10多年，但時常換老闆；負責的鄭男（51歲）說，他於今年初才接下撞球館，賭場才剛經營3天。
警方查出，賭客多數是工人，其中蔡姓男子（40歲）及何姓男子（29歲）分別有賭博與詐欺前科，其餘5人均無前科，他們均坦承賭博。
警方於現場查扣麻將1副、骰子3顆、搬風球1顆、撲克牌2副、抽頭金及賭資共1100元等證物，全案訊後，將鄭男與賭客分別依賭博罪及違反社會秩序維護法送辦。
民族所所長張文聰說，即便是228連假，但警方維護治安不打烊，請民眾切勿心存僥倖，以身試法。
(中時)
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