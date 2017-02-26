中市打卡熱點Open Fun藝術村 228連假湧人潮
228連假，台中市今天（26日）天氣晴朗，很多民眾出遊踏青，位在西屯區弘孝路的「精銳Open Fun大放藝彩‧藝術村」，228連假園區持續開放，雖因為下雨，取消部份戶外表演活動，但藝術村展出一切如常，不僅在地人湧入，還吸引大批外地遊客前往朝聖、打卡。
台中市剛開幕的精銳「OPEN FUN大放藝彩‧藝術村」，五彩繽紛的貨櫃屋配上精緻的園藝造景與藝術家現場創作，短短幾天已有上萬人次入場免費參觀，詢問度爆表，靠著民眾FB打卡宣傳，迅速成為台中市區新景點，熱度不輸美術館、草悟道。
「現場民眾的熱情完勝近日的低溫特報！」精銳建設表示，雨停了，氣溫也漸漸回升，感謝民眾這次大力支持「OPEN FUN大放藝彩‧藝術村」的展出，為回應民眾的熱情，明後兩天（27日、28日）還將安排多場大型的藝術表演活動。
27日的精彩節目，是曾受邀至法國香貝里漫畫節表演教學的黃元岳，帶著動漫公仔捏麵人到場，還有消波塊樂團的演出，之後由結合中、日、西洋打擊的驕傲，淋漓展現太鼓職人
、技、體3大宗旨的台北極鼓擊，帶來熱血的舞台表演。
連假最後1天28日的活動，提早從上午10點開始，有連續2場，每場50個名額的環保藝術活動，邀請民眾一起來玩塗鴉遊戲彩繪石頭；下午3點由連續3年獲台灣吉他大賽合奏公開組冠軍的米可吉他少年團演出，歡迎民眾來「樂」在其中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。