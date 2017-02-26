中市打卡熱點Open Fun藝術村，228連假湧人潮

位在西屯區弘孝路的「精銳Open Fun大放藝彩‧藝術村」，吸引很多民眾來打卡朝聖。（盧金足攝）

「OPEN FUN大放藝彩‧藝術村」園區，展出很多國內外藝術家的作品，將美術館搬到戶外。（盧金足攝）

精銳建設推出「OPEN FUN大放藝彩‧藝術村」，已成台中市熱門景點。（盧金足攝）

228連假，台中市今天（26日）天氣晴朗，很多民眾出遊踏青，位在西屯區弘孝路的「精銳Open Fun大放藝彩‧藝術村」，228連假園區持續開放，雖因為下雨，取消部份戶外表演活動，但藝術村展出一切如常，不僅在地人湧入，還吸引大批外地遊客前往朝聖、打卡。

台中市剛開幕的精銳「OPEN FUN大放藝彩‧藝術村」，五彩繽紛的貨櫃屋配上精緻的園藝造景與藝術家現場創作，短短幾天已有上萬人次入場免費參觀，詢問度爆表，靠著民眾FB打卡宣傳，迅速成為台中市區新景點，熱度不輸美術館、草悟道。

「現場民眾的熱情完勝近日的低溫特報！」精銳建設表示，雨停了，氣溫也漸漸回升，感謝民眾這次大力支持「OPEN FUN大放藝彩‧藝術村」的展出，為回應民眾的熱情，明後兩天（27日、28日）還將安排多場大型的藝術表演活動。

27日的精彩節目，是曾受邀至法國香貝里漫畫節表演教學的黃元岳，帶著動漫公仔捏麵人到場，還有消波塊樂團的演出，之後由結合中、日、西洋打擊的驕傲，淋漓展現太鼓職人

、技、體3大宗旨的台北極鼓擊，帶來熱血的舞台表演。

連假最後1天28日的活動，提早從上午10點開始，有連續2場，每場50個名額的環保藝術活動，邀請民眾一起來玩塗鴉遊戲彩繪石頭；下午3點由連續3年獲台灣吉他大賽合奏公開組冠軍的米可吉他少年團演出，歡迎民眾來「樂」在其中。

(中時)