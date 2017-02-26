陳喬恩開車好狂！新竹台北只花45分鐘

陳喬恩今深夜從新竹開到台北只花45分鐘。（圖／本報系資料照片）

女星陳喬恩演技精湛，參與多部戲劇演出，近年則把演藝重心移往大陸，並與王凱合作戲劇《放棄我，抓緊我》擁超高人氣，而今（26日）凌晨陳喬恩則現身台灣，從新竹開到台北更只花45分鐘。

適逢二二八連假，國道各處都擁大量車潮，不少路段都塞到「紫爆」，今凌晨陳喬恩則只花45分鐘，就從新竹開夜車抵達台北，並在微博自豪「我是天生的車手」，不過她話鋒一轉也說「但是我媽媽看到應該會抓狂」。陳喬恩從新竹開到台北只花45分鐘，除了讓人驚訝外，不少網友也都紛紛提醒她開車要注意安全。

(中時電子報)