高中遠距戀愛傳裸照 多年後po在色情網站

陳姓女大學生4年前與男友遠距離戀愛，透過網路傳送裸照調情，兩人後來分手，今年1月份卻突然在色情論壇網站上看見自己裸照，她求證前男友，強調並未散布，改懷疑一名傅姓男子是網路最先散布者，擔心裸照被四處備份傳播，最近向警方提告妨害風化。

21歲陳姓女大生在南部念書，4年前還是高中生時，與小自己兩歲就讀建國中學的男友交往，兩人相隔兩地戀愛，只能透過網路聊天談情，為了滿足男友，陳女4年前自拍裸照，透過網路聊天室傳給對方。

兩人隔年和平分手，不再聯絡。後來各自考上大學。今年1月，陳女的朋友突然傳來一個色情論壇網址，懷疑網路上的裸女照片好像是她本人，陳女一看大驚，立刻詢問前男友，男子否認散布照片，強調當年看完就馬上刪除，納悶事隔多年，照片怎會流出？

陳女回想曾將手機送修，但她記得送修前已先刪除照片，並回覆原廠設定，不明白怎會有照片。

陳女在網路上抽絲剝繭，懷疑一名傅姓男子是最早的散布者，她擔心裸照會被四處備份散布，趕緊到警局報案，提告妨害風化。警方正循線追查傅男身分，準備傳喚他到案說明，釐清案情。

(中時)