泰國防機車搶匪短片 網友按讚

泰國在社群網站播出一則約4分鐘的影片，主要是提醒泰國民眾要小心橫行在街頭的機車搶匪，獲得網友們熱烈迴響。事實上也有不少觀光客受害，破財之外還可能受傷。

泰國「泰叻報」報導指出，由於泰國機車搶匪案件日益增加，泰國一名導演特別拍攝製作一則約4分鐘的短片，分別採訪落網的搶匪和警方，提醒民眾注意自身財物，以免讓歹徒有可趁之機。

這一則影片已經有近4萬人瀏覽，許多網友留言按讚，並發表看法，也希望民眾多注意自己的錢包和手機，因為歹徒一直在觀察等候作案的時機。過去警方逮捕到的搶匪，有的是小吃攤老闆「兼差」；有的是職業搶匪，4年來作案數百次。

泰國近幾年的機車搶匪非常猖狂，在泰國的幾個旅遊城市中，觀光客是一直是被鎖定的目標，台灣遊客受害的情況也有所聞。不僅是在泰國，像在越南的河內或胡志明市，或者是柬埔寨的金邊等地，也會發生騎機車歹徒行搶的情況，提醒遊客一定要注意。1060226

(中央社)