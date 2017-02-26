張景森拋新點子 中正紀念堂改建國會殿堂
為了推動轉型正義，文化部推動中正紀念堂停播「蔣公紀念歌」，各界也探討是否要廢蔣公銅像等。行政院政務委員張景森今天在臉書拋新點子建議，把中正紀念堂改為立法院，「一個紀念獨裁者的空間可以轉變成民主象徵的國會，本身就是台灣民主發展成就的一部分」，一次可以解決二個問題。
張景森說，立法院佔用台北市校地已是多年老問題，曾想遷建，但卡在費都輒一、二百億元卡關。
他說，中正紀念堂改為國會，象徵意義來看，「一個紀念獨裁者的空間可以轉變成民主象徵的國會，本身就是台灣民主發展成就的一部分」。
從實用的角度來看，張說，中正紀念堂跟各部會都靠近，面積15000平方公尺，是現在立法院的6倍大，還有兩大塊可以擴建的空間，廣場可容納各種長、短期民眾的陳情抗爭，根本不會影響到市區交通跟民眾生活。
張景森並說，他有這想法，是1990年三月學運的時候，覺得這個「帝王陵」遷移是遲早的事，他也曾跟蔣家後人建議，「由蔣家後代主動提出中正紀念堂改為國會的想法，也替蔣家後代留下一點歷史得分」，不過未說服他們。
張景森表示，當時就告訴蔣家後代，「你們不提，台灣的歷史還是會這樣前進，可惜我的善意和苦心沒有說服這些人，眼看歷史終於快要到來了。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。