張景森拋新點子 中正紀念堂改建國會殿堂

文化部宣布推動中正紀念堂轉型，將停播〈蔣公紀念歌〉，下架蔣公公仔商品。(本報資料照片)

為了推動轉型正義，文化部推動中正紀念堂停播「蔣公紀念歌」，各界也探討是否要廢蔣公銅像等。行政院政務委員張景森今天在臉書拋新點子建議，把中正紀念堂改為立法院，「一個紀念獨裁者的空間可以轉變成民主象徵的國會，本身就是台灣民主發展成就的一部分」，一次可以解決二個問題。

張景森說，立法院佔用台北市校地已是多年老問題，曾想遷建，但卡在費都輒一、二百億元卡關。

他說，中正紀念堂改為國會，象徵意義來看，「一個紀念獨裁者的空間可以轉變成民主象徵的國會，本身就是台灣民主發展成就的一部分」。

從實用的角度來看，張說，中正紀念堂跟各部會都靠近，面積15000平方公尺，是現在立法院的6倍大，還有兩大塊可以擴建的空間，廣場可容納各種長、短期民眾的陳情抗爭，根本不會影響到市區交通跟民眾生活。

張景森並說，他有這想法，是1990年三月學運的時候，覺得這個「帝王陵」遷移是遲早的事，他也曾跟蔣家後人建議，「由蔣家後代主動提出中正紀念堂改為國會的想法，也替蔣家後代留下一點歷史得分」，不過未說服他們。

張景森表示，當時就告訴蔣家後代，「你們不提，台灣的歷史還是會這樣前進，可惜我的善意和苦心沒有說服這些人，眼看歷史終於快要到來了。

(工商)