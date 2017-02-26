三一九案 詹啟賢最快3/1國民黨說明

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，3月1日或8日，會請前國民黨副主席詹啟賢說明三一九槍擊案，但尚未確定是在中央常務委員會或中常會後記者會。

國民黨副主席陳鎮湘日前在一場座談會上，質疑詹啟賢未清楚交代三一九槍擊案疑點；詹啟賢說，這是對他人格的嚴重指控，他要求讓他到國民黨中常會報告，如果有任何不法，他立刻退黨、退選。

洪秀柱中午出席台灣新住民文化發展協會春節餐會會後受訪表示，會請詹啟賢說明，但3月1日或8日，會請國民黨秘書長莫天虎處理。

她說，原先安排詹啟賢在中常會後，由莫天虎主持的記者會中說明，但到底在中常會或會後記者會，由莫天虎處理。詹啟賢很在意這件事，這是理所當然，會有充分時間與機會讓詹啟賢說明。1060226

(中央社)