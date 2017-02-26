狗狗不聽話 專家：別用拳頭當老大
有些飼主飼養狗狗遇到狗狗不受控時，會選擇用拳頭管教。動物行為治療師戴更基今天說，很多飼主都認為要用拳頭取得老大地位。但其實主人受狗崇拜，早就是老大。
現代人喜愛飼養寵物與自己作伴，但當狗狗不受控制、不聽話時，有些飼主會選擇用拳頭相向來取得老大地位。戴更基今天指出，很多人誤以為要當狗狗的老大才能讓狗狗聽話，但其實飼主因為掌控了資源分配，早就是老大。
戴更基說，飼主飼養狗狗，但狗狗不可能自己拿錢去便利店買食物，也不可能開門去逛街或外出如廁，一切都必須仰賴飼主，因此飼主已經掌握了全部的資源，並不需要再宣告地位。
戴更基指出，很多飼主誤以為當上了老大就可以讓狗順從，但想想周邊的朋友，有多少因為執行拳頭政策而被咬的？或許有些飼主認為用拳頭管教後，狗狗並不會還手，但那是因為剛好養到這樣的狗，而並不是因為方法是正確的。
戴更基表示，現代人養狗是希望牠能一起創造快樂的生活，是一種生活型態。君王地位只是方便族群共存減少衝突的一種能力，而不是暴力。如果每次都必須坐下才有飯吃，狗狗自然就會坐下，不需要用拳頭才能當牠的老大、逼牠坐下。1060226
(中央社)
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