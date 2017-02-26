陸村婦大雪野外產子 丈夫咬臍帶幫接生
中國大陸湖北省咸豐縣日前傳出一名村婦在暴風雪的夜裡臨盆，丈夫帶著她走過吊橋等待救護車，不料救護車卻滑落水溝中，婦人被迫在野外產子。情急之下，丈夫用牙齒咬斷臍帶，親手接生。
綜合新浪網等陸媒報導，咸豐縣八斗籮村村民申康念的妻子22日深夜臨盆，但夫妻所居住的村莊與集鎮之間隔著唐崖河，沒有公路橋，只有一座簡易吊橋。如果救護車直接開到他們家中，得從上游過橋，要繞道行駛20多公里。
申康念與醫護人員約定，自己想辦法過吊橋，到河對岸的公路上等候救護車。但因為雪大路滑，醫院救護車出門不久就滑到了公路邊的水溝中動彈不得。這時已經走過吊橋的申康念夫婦被困在暴風雪中的野外，而孩子竟在此時呱呱墜地。
由於方圓數公里內沒有人家，手邊也沒有剪刀，申康念便急中生智用牙齒咬斷臍帶，然後抱著嬰兒和妻子，為他們遮擋風雪，等候救援。
當地民警接獲救護車事故後，立即在集鎮向居民借來一台四輪傳動越野車，前往營救被困在路上的醫護人員，並迅速趕往申康念夫妻所在地點。
經過近1小時的艱苦跋涉，民警和醫生終於到達約定地點，並迅速將3人扶上車送往醫院，目前母子平安。1060226
(中央社)
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