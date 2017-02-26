吳敦義爭黨魁 勤跑基層爭取黨員支持
參選國民黨主席的前副總統吳敦義近日勤跑基層，今天出席新竹縣湖口鄉關懷鄉親協會聯誼活動時，也把握機會拉票。他致詞時說，若有黨員同志，懇請賜票。
新竹湖口鄉關懷鄉親協會今天舉辦新春聯誼活動，吳敦義到場與鄉親同樂，並在致詞時指出，湖口鄉擁有湖口工業區，是新竹縣工商業發展的重鎮，也肯定新竹縣在縣長邱鏡淳的努力下，展現出團結、和諧的氛圍。
活動現場約有600名湖口鄉親齊聚，其中有不少人為國民黨員，因此活動現場簽到桌上，也悄悄擺放了國民黨主席選舉連署書，獲得不少黨員簽署表達支持。
吳敦義向台下鄉親「拉票」表示，大家都知道他要參選國民黨主席，如果在座有國民黨員身分的同志，「希望能支持，懇請惠賜神聖的一票」。1060226
(中央社)
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