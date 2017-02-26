陸證監會：國際板仍有技術性障礙
對於外資企業是否能在大陸上市（國際板），中國大陸證監會副主席方星海今天表示，仍在繼續研究，但存在技術障礙，沒有推出的具體時間表。
綜合財新網官方微博和新浪財經報導，大陸國務院新聞辦公室上午在國新辦新聞發布廳舉行記者會，中國證券監督管理委員會主席劉士余介紹協調推進資本市場改革穩定發展等方面情況，並答記者問。
方星海在會上回答記者提問表示，外資企業於大陸境內上市（即俗稱的國際板），一直在研究，仍存在技術性障礙，包括不同的會計準則，以及在監管方面的資訊披露。1060226
(中央社)
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