暢遊菲國保和島 眼鏡猴大眼汪汪模樣萌

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觀光景點集中，可以一天遊山、一天玩水，菲國中部保和島的旅遊業愈來愈夯，鎮島之寶、世界上最小靈長類動物「眼鏡猴」，超大眼鏡加上慵懶的萌模樣，最受觀光客青睞。

保和島（Bohol）位於維薩亞斯群島區，可以從直接從首都馬尼拉搭機前往，或是從中部大城宿霧市搭船抵達，全島面積約4821平方公里，海岸線261公里，不論是遊山或玩水，都可享受原始與天然的風情。

與菲國其他地方不同，保和島觀光景點集中，租車一日即可玩遍重要地標，如菲國原住民與外國人簽訂第1份和平契約的「滴血為盟」紀念址、2013年被規模7.2強震震垮的百年老教堂、羅勃克河遊河行，以及因地殼變動擠壓出的1700多座巧克力山丘群。

但最受觀光客青睞的，還屬世界上最小靈長類動物「眼鏡猴」（tarsier），遊客可以在島上的保育園裏一睹牠們的萌樣，毛絨絨的身體、水汪汪的大眼睛，讓人忍不住想放在手心把玩。

解說員介紹，眼鏡猴身高5至6英寸，體重80至160公克，初生寶寶更是只有成年人類姆指般大小，這是世界上最小靈長類動物，壽命一般為16年至24年，雌性懷胎6個月，每年只繁殖一次，每次只生1胎。

眼鏡猴晝伏夜出，是夜行動物，可別看牠白天一付懶洋洋的模樣，到了晚上獵食蟋蟀、小蟲時，可以靈活地在樹枝之間移動，跳躍力達3公尺至5公尺，大眼睛提供了極佳的夜視能力。

眼鏡猴的眼球占身體比例是動物界之最，但卻無法轉動，只能靠頭部左右各轉動180度，來觀察旁邊的事物。

解說員說，眼鏡猴是愛好自由的動物，一被囚禁就會選擇撞籠自殺。

菲律賓眼鏡猴是菲國特有品種，祖先可追溯回4500萬年以前，據說在60年代，保和島處處可見，但時至今日只剩大約1000隻，專家表示，如果停止保育，5年內可能在就要成為瀕臨絕種動物。

結束島上行程，遊客們第2天可以乘螃蟹船玩「跳島」，海中沙洲「處女島」是享用美味海鮮的休息站，在這裏只要100披索（約新台幣70元）就可以買到1隻鮑魚，挑好後現煮，但要小心商家調包。

主打生態旅遊，加上玩法多樣，保和島的名氣逐漸追上長灘島，菲律賓觀光部預計在未來3年之間，至少可以吸引100萬人次以上的觀光客。1060226

(中央社)