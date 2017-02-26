警借提嫌犯山區逃逸 檢方簽案偵辦
警方借提在押的黃姓男子到南投山區搜槍卻逃逸，南投檢方指出，23日警方告知黃男滑落山坡，但直到24日才被告知人逃跑；檢察官已簽分他字案以調查釐清相關人員責任。
黃姓男子因施用毒品在押中，卻供稱在山區藏有槍彈，刑事警察局中部打擊犯罪中心幹員將黃男借提出來前往南投埔里山區，不過卻被黃姓男子趁隙脫逃。
南投地檢署發出新聞稿說明，警方23日上午提訊黃男，承辦人表示當天下午3、4時會把人帶回來，不過到了下午，檢察官打電話聯繫情況，承辦人表示還沒有到達目的地，當場要求先提還黃嫌，再找1天借提，等到晚上7時左右，黃嫌滑落山坡，卡在山坡無法脫困，持績呼叫有回應。
承辦的幹員向檢方說明，因山坡陡峭，不知道所在的方位，已經請埔里分局員警以及消防隊進行搜救，23日晚上到24日，檢察官多次聯絡承辦人，得到的答案都是還在搜救中，直到24日中午聯絡時，承辦人才說未尋獲黃姓男子。
南投地檢署指出，針對這起事件，檢察官已簽分他字案以調查釐清相關人員的責任，也要求承辦單位傾力搜尋黃姓男子。1060226
(中央社)
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