溫泉會館員工葬身火窟 初查3女童玩火肇禍
苗栗縣泰安鄉龍山部落一民宅25日下午發生火警，在2樓溫泉會館宿舍休息的49歲龔姓男員工意外被燒成焦屍，消防局及警方初步調查，當時屋主的4歲女兒與鄰居4歲、3歲女童，在1樓房間床鋪玩打火機點燃衛生紙肇禍。
縣長徐耀昌26日上午由消防局長等人陪同，到葬儀社慰問死者家屬，發放2萬元慰問金，並指示社會處長范陽添協助提供相關社福補助，讓家屬早日恢復正常生活。
縣府表示，死者為中低收入戶，是家中經濟重要支柱，死後留下4名8歲到19歲的孩子，子女都在就學中，處境困難，社會處將全力協助善後事宜，並由消防局加強防火宣導，尤其防範兒童玩火。
消防局據報趕到泰安龍山部落火警現場時，1樓已經全面燃燒，在溫泉會館服務的龔姓男員工一度逃出到2樓陽台，再返回屋內即不幸葬身火窟。
警方及消防局查訪並鑑識，發現3名女童逃出屋外約1分鐘就起火，火場還找到疑似點火的打火機，檢警今天相驗遺體，訊問屋主及3名女童後，女童不否認玩火。
(中時)
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