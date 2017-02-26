土城城林橋男子跳水，消防局搜救中

新北市消防局五大隊派員在城林橋下搜救跳水男子下落。（陳俊雄翻攝）

今日中午近1時，土城連結樹林的城林橋卻傳出一名年約40餘歲男子從橋上一躍而下，失去蹤影。儘管體感溫度僅有8度，且天空還飄著雨，消防局仍緊急執行出動1中隊4分隊，船艇5艘尋找跳水男子下落。

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