同學惡作劇藏腳踏車 男童雨中焦尋父親遺物

警員藍金富協助吳士峰(左二)找回被同學藏起來的腳踏車，並陪他回到爺爺經營的雜貨店。（葉臻翻攝）

龜山分局坪頂派出所警員藍金富，昨天下午巡邏時看見就讀國小的男童吳士峰在路邊張望，一問之下才知道吳士峰過世父親送的腳踏車，被同學惡作劇藏起來，藍金富心疼他的遭遇，開巡邏車載他逐條巷子找尋，終於在河堤邊找到腳踏車，也讓吳士峰熱淚盈眶。

藍金富表示，昨天下午他在巡邏時，看見就讀國小四年級的吳士峰，在寒風細雨中四處張望，一臉焦躁緊張，詢問之下才知道他的腳踏車被同學藏起來，他只得頂著毛毛雨到處尋找。

吳士峰哽咽的說，腳踏車是擔任臨時工的父親，車禍過世前送他的生日禮物，因為家境不好，腳踏車是他唯一的代步工具，所以他非常珍惜，每天還騎著腳踏車，到爺爺經營的雜貨店幫忙，發現被同學藏起來時也不敢讓家人知道，只得自己默默找尋。

藍金富聽了很不捨，便載著吳士峰逐條巷弄找尋，直至傍晚才在河堤橋下找到吳士峰的腳踏車，也讓吳士峰破涕為笑，警方表示，吳士峰是個會替家人著想的小朋友，希望把腳踏車藏起來的同學們能有點同理心，不要以作弄人為樂。

(中時)