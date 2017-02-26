清泉崗尿篩26人異常 軍方駁飛官少校染毒

空軍清泉崗基地發現毒品，軍方駁斥飛官少校染毒傳言。（王文吉攝）

空軍清泉崗基地日前在營內發現51包安非他命毒品，外界質疑官兵涉嫌集體吸食及販毒，經聯隊長及各級主官率2千多名官兵受檢尿篩自清，初驗有26名士官兵呈陽性反應，昨已將檢體送至三軍總醫院複檢，結果約需7個工作日出爐。

外傳初驗異常26健檢體中，有1名上校、2名少校，其中少校為經國號戰機的飛行員。對此清泉崗基地今天嚴正否認，並表示，初驗時僅有1名少校呈陽性反應，該名少校並非聯隊人員，也不是飛官，而是隸屬駐守同基地的其他單位。

(中時)