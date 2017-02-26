長庚大學與賓州大學簽約 醫學院生暑期赴美交換

長庚大學與賓州大學簽署合作備忘錄，未來將每年有醫學院學生跨海交換進行學術研究。（長庚大學提供）

長庚大學24日與美國賓州州立大學(Pennsylvania State University，PSU)簽署合作備忘錄，未來每年將安排醫學院學生到賓大實驗室進行專題研究，學生得在全英文環境下展示並口頭發表成果，通過審核後才能取得學分。

長庚大學醫學院長楊智偉指出，去年生醫系就曾派3名學生到賓大實驗室進行交換，利用6週的時間完成專題研究，經過報告和審核後取得2個學分，簽署備忘錄後首先將推動的暑期交換學程，長庚大學將每年派出至少6名醫學院各系生，至賓大指定教授的實驗室，在全英語的學術環境進行專題研究。

去年參與交換學程的生醫系學生許博文表示，在美國的學習很「難忘」，因為英文程度不太樂觀，一開始壓力很大，且美國學生偏向主動學習，不會像在台灣一直有老師而提面命，但課程緊湊充實，希望學弟妹把握機會參加。

(中時)