難民拖垮支持率 梅克爾終獲提名拚連任
德國總統梅克爾(Angela Merkel)25日正式獲得保守派基民黨提名，確定角逐九月國會大選，爭取連任。
《美國之音》(Voice of America)引述德新社( DPA)報導，梅克爾在東北梅克倫堡的黨分部，獲得95%她所屬政黨基民黨(Christian Democrats)的黨代表支持，她自1990年起的選區就在施特拉爾松(Stralsund)。
民調顯示，梅克爾面臨來自中間偏左的政黨社會民主黨(Social Democrats)，無預期的強大挑戰，因為他們選出前歐洲議會主席舒爾茨(Martin Schulz)代表參選，勢必對梅克爾造成很大壓力。
梅克爾在黨分部發表演說時，並未直接提及舒爾茨，但是她大力讚美前德國總理施羅德(Gerhard Schroeder)的經濟改革方針，卻是對手舒爾茨曾經建議修改的。
梅克爾開放難民進入的政策，在國內引起不少爭議，其中一大原因就是難民犯罪問題近年層出不窮，全球恐攻不斷，挑戰了她的聲望。2016年9月18日德國地方選舉，她所屬的基民黨慘敗，當時得票率只有17.6 %，算是給了她震撼教育。而她的施政滿意度民調也一路下跌，來到近5年新低，只有45%左右，顯示難民議題恐怕是她下屆連任勢必面對的一大挑戰。
(中時電子報)
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