憂外界異樣眼光 乾癬患者不敢出門
小佳是乾癬患者，身上多處紅腫、脫屑，擔心他人眼光，不敢帶孩子出遊，也不敢游泳。醫師說，乾癬是免疫疾病，不會傳染，但因大眾觀念還沒完全革新，患者易受異樣對待。
乾癬是慢性反覆發作的皮膚疾病，典型的皮膚表現為紅斑及脫屑。目前成因不明，但與免疫反應失調，引起自體發炎徵狀有關。
台大醫院新竹分院皮膚科醫師邱顯鎰表示，乾癬不會傳染，但有些民眾一聽到「癬」，就認為應該有傳染性，容易對乾癬患者另眼看待。
邱顯鎰說，臨床上發現，有些患者就算不在意身體的狀況，也會因旁人眼光而不敢出門。有的人也會因皮膚狀況求職碰壁，不敢帶孩子參加親子活動，也怕帶孩子去游泳，失去正常過生活的權利。
乾癬多是中年後發病，且隨年紀增長，狀況可能愈嚴重。邱顯鎰表示，乾癬的致病原因仍不明，但跟遺傳基因有明顯的關係，若家族有罹乾癬者，子女罹患的比例比正常人高出3倍。若雙親中有一人罹病，子女有近1成機率罹病；若雙親兩人都是乾癬患者，子女罹病機率超過4成。
邱顯鎰表示，長期壓力大、心理狀況不佳，工作導致作息顛倒、抽菸、失眠等，也都可能誘發乾癬發作。根據台灣健保資料，乾癬盛行率約0.2%，男略多於女，可能跟女性較不好意思就醫、男性承受壓力、工作比較容易受傷，誘發風險更高。
如果不治療，邱顯鎰說，乾癬是免疫系統出問題，當身體狀況不佳或有傷口，身體免疫系統擴大反應，一直處在發炎狀態，皮膚就會紅、腫、脫屑。血液會全身流動，不只皮膚受影響，全身器官都可能受害，可能產生關節炎、血管一直發炎變硬導致高血壓、胰島素作用減弱導致糖尿病等。
邱顯鎰說，乾癬患者只要經過治療，穩定控制病情，就能過正常生活。但有些患者可能因過去治療受挫而中斷，或對治療方式不夠了解而裹足。現在有外用藥膏、口服藥物、光療、生物製劑可選擇，可跟醫師討論適合的方式，不要輕言放棄。1060226
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範