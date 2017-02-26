憂外界異樣眼光 乾癬患者不敢出門

小佳是乾癬患者，身上多處紅腫、脫屑，擔心他人眼光，不敢帶孩子出遊，也不敢游泳。醫師說，乾癬是免疫疾病，不會傳染，但因大眾觀念還沒完全革新，患者易受異樣對待。

乾癬是慢性反覆發作的皮膚疾病，典型的皮膚表現為紅斑及脫屑。目前成因不明，但與免疫反應失調，引起自體發炎徵狀有關。

台大醫院新竹分院皮膚科醫師邱顯鎰表示，乾癬不會傳染，但有些民眾一聽到「癬」，就認為應該有傳染性，容易對乾癬患者另眼看待。

邱顯鎰說，臨床上發現，有些患者就算不在意身體的狀況，也會因旁人眼光而不敢出門。有的人也會因皮膚狀況求職碰壁，不敢帶孩子參加親子活動，也怕帶孩子去游泳，失去正常過生活的權利。

乾癬多是中年後發病，且隨年紀增長，狀況可能愈嚴重。邱顯鎰表示，乾癬的致病原因仍不明，但跟遺傳基因有明顯的關係，若家族有罹乾癬者，子女罹患的比例比正常人高出3倍。若雙親中有一人罹病，子女有近1成機率罹病；若雙親兩人都是乾癬患者，子女罹病機率超過4成。

邱顯鎰表示，長期壓力大、心理狀況不佳，工作導致作息顛倒、抽菸、失眠等，也都可能誘發乾癬發作。根據台灣健保資料，乾癬盛行率約0.2%，男略多於女，可能跟女性較不好意思就醫、男性承受壓力、工作比較容易受傷，誘發風險更高。

如果不治療，邱顯鎰說，乾癬是免疫系統出問題，當身體狀況不佳或有傷口，身體免疫系統擴大反應，一直處在發炎狀態，皮膚就會紅、腫、脫屑。血液會全身流動，不只皮膚受影響，全身器官都可能受害，可能產生關節炎、血管一直發炎變硬導致高血壓、胰島素作用減弱導致糖尿病等。

邱顯鎰說，乾癬患者只要經過治療，穩定控制病情，就能過正常生活。但有些患者可能因過去治療受挫而中斷，或對治療方式不夠了解而裹足。現在有外用藥膏、口服藥物、光療、生物製劑可選擇，可跟醫師討論適合的方式，不要輕言放棄。1060226

(中央社)