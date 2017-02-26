竹北市金弘笙汽車百貨副店長楊順漢（右）今天也特別前往採購爺爺的老薑，只要到店消費的顧客，都可免費獲贈老薑並喝到暖身的薑湯。（陳育賢攝）

為了幫助老薑爺爺，竹北市金弘笙汽車百貨特別採購爺爺的老薑，只要到店消費的顧客，都可免費獲贈老薑並喝到暖身的薑湯。（陳育賢攝）

為了幫助老薑爺爺，竹北市金弘笙汽車百貨特別採購爺爺的老薑，只要到店消費的顧客，都可免費獲贈老薑並喝到暖身的薑湯。（陳育賢攝）

禽流感影響老薑銷售 店家推活動力挺老薑爺爺

近日的禽流感疫情，間接也影響了「老薑」銷售！新竹縣橫山鄉高齡85歲的老薑爺爺，近期因禽流感影響，民眾吃「麻油雞」的量大減，老薑再次滯銷，新竹縣金弘笙汽車百貨業者獲知後，這兩天特別採購老薑贈送給消費者，讓顧客暖心，也幫助老薑爺爺。

家住橫山鄉田寮村的「老薑爺爺」詹三出，去年因相繼歷經妻子與母親過世之痛，而他雖高齡85歲，但一直以來都是自掘老薑販售來養活1家3口，只是，過去的老薑在他採收回家後，由太太載到市場賣。

妻子過世後，爺爺無力再把薑送到市場，只好堆在倉庫，有人上門才賣，賣都賣不完，網友獲知後主動幫忙po文到臉書，希望大家能協助爺爺買老薑，一時成為網路人稱「老薑爺爺」的名人。

但月前台灣陸續傳出禽流感確認案例的疫情，雞、鴨也實施禁運禁宰7天，近日雖寒流來襲，但民眾吃「麻油雞」等要用到老薑的機會大減，讓老薑爺爺的老薑又面臨滯銷的窘境。

這兩天有網友再次發文，指自己是麻油雞業者，但因禽流感而暫停營業，但老薑爺爺說要送他老薑，不然薑會爛掉很可惜，網友二話不說，雖沒營業但仍採購來送人。

竹北市金弘笙汽車百貨副店長楊順漢今天也特別前往採購爺爺的老薑100斤，只要到店消費的顧客，都可免費獲贈老薑並喝到暖身的薑湯，讓消費者雖在寒天中卻能暖在心頭，又可幫助到爺爺，更希望大家一起來幫爺爺。不少消費者都開心表示，「實在太暖心了，私下也要去採購爺爺的老薑。」

(中時)