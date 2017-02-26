汙水處理再利用 邱鏡淳率團赴日取經
日本宮崎縣經過39年努力，下水道接管率達85％，共有6處汙水處理廠，產生的汙泥不僅可收製成肥料，也是發電燃料源，新竹縣長邱鏡淳近日特別率團參訪取經，認為這項技術在推動循環經濟，物質永續再利用上，值得新竹縣學習，也將做為竹縣汙水處理再利用的典範。
環保局長黃士漢表示，「宮崎汙水處理廠」，主要是處理生活汙水，處理後產生的汙泥，送入發酵槽消化並收集甲烷氣體，作為發電燃料，賣給發電廠商。
據統計，2016年宮崎汙水處理廠販賣瓦斯所得，為宮崎市庫帶來了日幣2100萬收入，相當台幣600進帳。
此外，宮崎縣汙水處理廠將處理後的放流水，回收提供汙水廠區內如花木澆灌、馬桶沖洗等日常用水，也可作為公園花草維護和水渠、觀賞池水的來源。
另，發酵後的汙泥經過脫水、乾燥，製成肥料，還可以每公斤300元代價賣給花店或園藝公司、農家、學校、社區、個人等，肥料販賣所得繳入公庫。
邱鏡淳則表示，如此成功的委託企業興建操作經營促參模式，不僅增加市庫收入，又有專業經營團隊，妥善處理市鎮汙水再利用，值得竹縣效法學習，透過此次實地觀摩、學習與座談，為縣府團隊結合企業、學術、社區，推動永續循環經濟與綠能產業的工作上更增信心。
(中時)
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