日本隊28日對中職 推三振王則本昂大
在經典賽開打前夕，中職聯隊28日將與日本侍武士隊展開對抗賽，去年兩場交流戰盡墨的中職，第一場將由Lamigo桃猿左投王溢正主投，而日本隊總教練小久保裕紀26日也表態，排定樂天金鷲王牌、上賽季太平洋聯盟三振王則本昂大先發。
日本隊前役與軟銀交手，原本不穩投手群表現不錯，6人車輪戰僅失2分，展現與去年11月強化試合截然不同的表現，小久保認為漸漸習慣比賽用球，是主要原因。相較之下，打者僅二棒菊池涼介及四棒筒香嘉智敲安，全場僅4安且1分未得，反倒令人擔心，不過小久保仍樂觀以對，「現在開始狀況會變好的。」
現在結束四天在宮崎的合宿集訓，接著日本下一戰與中職聯隊交手，據《日刊體育》報導，將由則本掛帥。則本去年出賽28場，繳出11勝11敗、自責分率2.91戰績，連三年飆破200K，是相當可怕的三振型投手；原本球種就多的他，備戰期間還多練一種類似卡特球的新球種，中職聯隊想從他手上奪勝，難度是更高了。
(中時電子報)
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