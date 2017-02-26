蔡依林94狂 米蘭街頭披金箔保暖

蔡依林在米蘭街頭披上時尚金箔保暖。（圖／取自蔡依林工作室）

「Jolin」蔡依林近來遠赴義大利出席米蘭時裝周，她不畏低溫一連換上好幾套衣服，只是已經征戰幾大時裝周與大場面的她，這回在米蘭街頭，為了保暖她很狂換上金箔，引來側目也毫不在乎。

蔡依林近來人到米蘭工作，她趁著空檔外出覓食時，在街頭披上金箔大衣當作保暖，儘管吸引許多路人目光，可她依舊很狂的介紹「這是最新最流行的保暖！」讓粉絲笑稱「姊就是狂！」笑稱隔天可能就會掀起風潮。

(中時電子報)