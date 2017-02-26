奧斯卡近在咫尺 樂來越愛你恐抱不回這獎
奧斯卡金像獎頒獎典禮明天登場，屆時將眾星雲集，「樂來越愛你」料將榮登大贏家，而儘管最佳影片、最佳女主角等大獎皆有望入袋，最佳男主角可能獎歸他人。
法新社報導，達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導的「樂來越愛你」（La La Land）共入圍13個獎項，14位獲提名者中，許多人勢必會將大獎抱回家。
彙整專家得獎預測的Gold Derby網站今天晚間指出，「樂」片這次可能捧走包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳原創音樂與最佳原創歌曲等10個獎項。
不過，外界仍預期「樂」片抱走的小金人，可能無法達成1959年「賓漢」（Ben-Hur）、「鐵達尼號」（Titanic）和2003年「魔戒三部曲：王者再臨」（The Lord of the Rings: Return ofthe King）締造的11座獎項紀錄。
儘管法國老牌影星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）後勢看漲，憑藉「她的危險遊戲」（Elle）在金球獎（Golden Globe）與獨立精神獎（Spirit Awards）雙雙稱后，以「樂」片入圍最佳女主角的艾瑪史東（EmmaStone）料將摘下生涯第1座小金人，
然而，分別以「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）和「藩籬」（Fences）入圍最佳男主角的凱西艾佛列克（Casey Affleck）與丹佐華盛頓（Denzel Washington）實力堅強，「樂」片男主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）這次可能得空手而歸，即使呼聲高過「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）的安德魯加菲（Andrew Garfield）與「神奇大隊長」（Captain Fantastic）的維果莫天森（Viggo Mortensen）。
第89屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間27日上午9時30分在美國加州好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）登場，由深夜脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）接下主持棒，屆時將由美國廣播公司（ABC）現場轉播，全世界觀眾皆能同步收看。（譯者：中央社周莉芳）1060226
(中央社)
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