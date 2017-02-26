花壇田野風情畫 千人揭幕全國最大彩繪牆
花壇有棵200多歲茄苳「三春老樹」交織附近田野景觀曾紅極一時，花壇鄉公所配合社區營造，號召千人繪製全國最大彩繪牆，高11公尺、長75公尺，部份還是3D，今天大夥手拉紅線奔跑揭幕，「哇！好美、好大一幅畫」 農地炊煙裊裊，160窯親子焢窯，吸引親近泥土，走進了最美田野風情畫。
彰化縣長魏明谷說，三春老樹曾風光一時，花壇鄉近來用心舉辦花壇花筍節、賞螢季等，打響知名度，並將花壇產業、美景特色都串連起來，這次彩繪、焢窯讓三家春以及田園景觀風華再現，也引領順道認識虎山巖、八卦窯等歷史建築。
花壇鄉長李成濟表示，三家春彩繪牆可說是全國最大彩繪牆，是三春、永春、長春，號召召千人完成，歷時1個多月，花壇鄉親分工合作，產生「心」趣遊，拓展故鄉產業。
今天寒流冷颼颼，焢窯炊煙趕跑寒氣，千人分組一起堆窯，瀰漫食物的香氣，一起奔跑、徜徉，親近泥土，公所也預告，往後4月與8月也會在這營造花海與稻田彩繪，花壇稻田綿延溪邊，也是茉莉花的故鄉，竹林盛產竹筍，還栽植西施柚、柑橘類、小番茄等多樣特色，值得來尋寶。
(中時)
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