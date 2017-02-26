比爾蓋茲：未來恐有上千萬人死於生物恐怖攻擊

比爾．蓋茲警告，未來恐有全新流行疾病爆發，且一年就能奪走逾3000萬條人命。(美聯社)

微軟公司創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）日前警告，未來10到15年恐有全新流行疾病爆發，一年就能奪走逾3000萬條人命，且恐怖組織恐會利用這類流行病進行生物恐怖攻擊導致大規模的傷亡。

比爾．蓋茲在德國慕尼黑安全會議中說，戰亂與疾病的關係密不可分，並指出這兩者最有可能間接造成能奪走數百萬人命的全球流行病。戰火摧殘的國家以及其他脆弱國家是疾病的溫床，如伊波拉病毒就在非洲獅子山及賴比瑞亞爆發；霍亂則在剛果盆地及非洲之角生成。比爾．蓋茲表示，要打擊全球流行病時也要打擊貧窮，並指出國際間忽視了衛生安全及國家的關聯性。

比爾．蓋茲說未來未來將出現1種全新流行病，恐在10到15年間爆發，且一年內就能奪走逾3000萬條人命。比爾．蓋茲也警告，恐怖組織恐會利用這類流行病進行生物恐怖攻擊導致大規模的傷亡。生物恐怖攻擊指的是故意釋放出病毒、細菌或其他微生物，以達到使人類、動物或植物致病致死的目的。

比爾．蓋茲指出，這類病毒風暴雖然難以想像，但在1918年的西班牙型流感就曾造成5000萬至1億人喪命。

比爾‧蓋茲表示，全球對生物恐怖主義的防範應比照全球氣候變遷及核武，做好準備才能有效降低各種威脅帶來的風險。

(中時電子報)