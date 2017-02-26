借錢遭拒 男持椅子砸女店員搶皮包遭逮
丁姓男子連假欲返回彰化老家，卻身無盤纏，遂至北區中華北路上一家他常光顧的電子遊藝場借2000元，遭女店員拒絕，他拿椅子砸傷對方，搶過皮包往外走，女子呼喊路人將他包圍報警，警方逮捕時，他經過一番掙扎才乖乖就逮，遭以強奪現行犯移送台南地檢署。
30歲的丁男年輕力壯，體重130公斤，平常喜歡流連中華北路上一家遊藝場，因而認識店內幹部。
26日丁男趁連假想返鄉彰化，卻缺車錢，他到店內借2000元車資應急，卻正好遇上不熟識的女店員當班，女店員執意不願借錢，僵持10分鐘後，丁男盛怒拿起椅子砸向對方。
壯碩的丁男拿椅子砸向只有40公斤的女店員，當場造成女方身體受傷，他搶了桌上的皮包，就往外走。
女店員的皮包內有4800元現金，不顧傷勢，衝出店外大喊搶劫，找人幫忙，熱心路人將丁男團團包圍，但畏懼他體型壯碩，不趕貿然上前動手，只好報警處理。
警方到場時，丁男仍持板凳拒捕，多名警力支援，和緯派出所副所長黃文献、巡佐葉進坤兩人合力，經過幾番掙扎才將他上銬，依照強奪盜罪嫌逮捕。
警匪扭打過程，被網友拍下，上傳臉書粉絲團《黑色豪門企業》，網友唾罵丁男好手好腳不工作，竟然搶劫，不值得同情。
(中時)
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