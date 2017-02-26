甩開國中陰影 潘向挺勇敢扛起控球責任

國體大大三的潘向挺扛起控球責任。（本報資料照）

重返UBA公開一級已連續3屆闖進最終8強的國立體大，由於陣中主力控球吳家駿、吳祐任畢業投身SBL，本屆開季一度狀況不佳，甚至陷入保級危機，但大三球員潘向挺及時跳出來擔負責任，勇敢扛起控球後衛工作，更展現出色視野與傳球能力，今率隊經延長賽以85比72擊敗北市大，已拉出一波5連勝，再闖8強機會濃厚。

身高185公分的潘向挺，為了未來發展，轉型成控球後衛是不錯選擇，但他卻因內心陰影，總難踏出第一步，「我國中時候就是打控球，當時被學長防守，我連半場都過不去。」他回憶那段日子，出身自苗栗名校明仁國中的他，曾在對抗賽面對彭俊諺、邱日誠與陳盈駿等學長防守，都是當今檯面上的出色後衛，他說：「我後來在前場接球，都還會怕掉球。」

潘向挺在能仁家商扮演進攻尖刀，上了國體大重拾控球工作，他說：「真的沒人了，我必須扛起責任，不可以推給學弟，不然誰來救這個球隊。」如今談起過往陰影，他笑著表示，可能是長大了，「之前真的會想太多，狀況不好不敢接球，但我現在場上能做的事更多了，這是一種進步吧。」

「關鍵就是向挺願意去扛起責任，他把球隊控球的缺補了起來！」國體大教練桑茂森強調，球隊之前低潮，就是少了重心，沒有溝通，但危機就是轉機，儘管陣中只有黃宥森一名大四球員，包括潘向挺、陳昱瑞等大三球員，都開始串聯起球隊，特別是潘向挺，桑茂森說：「向挺有擔當，做得也很棒。」

(中時電子報)