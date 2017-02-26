男改槍寄賣玩具店 試槍手機影片露餡遭逮

李姓男子（前排中）改槍放在玩具店寄賣，與玩具店負責人都遭警方逮捕移送。（胡欣男翻攝）

李姓男子遭查獲攜帶92手槍。（胡欣男翻攝）

男子手機影片有試槍畫面，左腿刺青和他一模一樣，因此被抓包還有其他槍枝。（胡欣男翻攝）

玩具店查獲霰彈槍。（胡欣男翻攝）

另有鉛、銅彈1000餘發。（胡欣男翻攝）

27歲李姓男子愛槍成痴，不僅改槍把玩，也賣槍獲利。警方從道上得知李姓男子常炫燿自己改槍技術好，且專賣「行情好」的兄弟，員警喬裝買家多次和他交涉，都被他拒絕。日前男子終於答應，警方在約定的新北市板橋地區，當場逮捕李男，在他身上查獲92手槍。

男子起初不願坦承犯行，但警方從他手機內的試槍影片發現，影中試槍男子的左腿刺青和他一模一樣，且使用的是另把霰彈槍，「還有一把喔，在哪裡！？」

男子是事跡敗露，供出犯行，並帶同警方至55歲張姓女子經營的玩具店，查扣影片中的霰彈槍與另把空氣長槍，另有銅、鉛彈1000餘發。

男子供稱以每把4至8萬元價錢，將改造槍枝放玩具店寄賣獲利，還標榜「不滿意包退包換」，訊後依槍砲罪送辦，並擴大追查槍枝流向。

(中時)