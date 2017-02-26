228連假到劍湖山拍「鯊龍照」
還在拍唯美沙龍照？劍湖山世界推出VR大白鯊，打造海陸雙VR科技新樂園，228連假又引進12米高霸王龍以及兩層樓高垂釣式鯊魚供遊客拍照，擬真的裝置藝術，讓來訪遊客發揮創意，拍攝出被恐龍追趕與即將被血盆大口的鯊魚啃咬的「鯊龍照」，還可化身電影主角，感受被霸王龍追擊的刺激，與打敗兇猛大白鯊的勇猛畫面。
此外，連假也加碼祭出最優惠的全日票599元，午後1點入園只要450元。更舉辦「素人化身大明星直播秀」，遊客搭乘遊樂設施並於劍湖山世界FB粉絲團進行直播，還能在直播時向心愛的人告白。
(中時)
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