228連假到劍湖山拍「鯊龍照」

深藏在水池中的鯊魚讓你體驗鯊口逃生的刺激感。（劍湖山提供）

寓教於樂鯊魚百科帶你走進鯊魚的知識殿堂。（劍湖山提供）

還在拍唯美沙龍照？劍湖山世界推出VR大白鯊，打造海陸雙VR科技新樂園，228連假又引進12米高霸王龍以及兩層樓高垂釣式鯊魚供遊客拍照，擬真的裝置藝術，讓來訪遊客發揮創意，拍攝出被恐龍追趕與即將被血盆大口的鯊魚啃咬的「鯊龍照」，還可化身電影主角，感受被霸王龍追擊的刺激，與打敗兇猛大白鯊的勇猛畫面。

此外，連假也加碼祭出最優惠的全日票599元，午後1點入園只要450元。更舉辦「素人化身大明星直播秀」，遊客搭乘遊樂設施並於劍湖山世界FB粉絲團進行直播，還能在直播時向心愛的人告白。

(中時)