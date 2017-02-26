張景森臉書提議 中正紀念堂改立法院

行政院政務委員張景森今天在社群網站臉書（facebook）提議，把中正紀念堂改為立法院，除地點適中，「一個紀念獨裁者的空間可以轉變成民主象徵的國會」，也彰顯民主成就。

他說，立法院曾想遷建，但礙於經費動輒新台幣100億元、200億元沒進展，如果將中正紀念堂改為國會，「一個紀念獨裁者的空間可以轉變成民主象徵的國會，本身就是台灣民主發展成就的一部分」。

此外，張景森表示，中正紀念堂接近各部會，加上建築面積有1萬5000平方公尺，是現在立法院6倍，更有可擴建空間，可容納各種陳情抗爭，不會影響市區交通跟民眾生活。

他說，西元1990年3月學生運動時他就曾建議「由蔣家後代主動提出中正紀念堂改為國會的想法」、「讓台灣的威權象徵可以漂亮轉型，也替蔣家後代留下一點歷史得分」，但沒順利說服。1060226

(中央社)