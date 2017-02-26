機捷車站漏水 排水堵塞溢流所致

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有關機場捷運部分車站漏水，高鐵局今天指出，主要是因為屋頂天溝及雨排水落水頭堵塞，造成溢流漏水，加上軌道上方鏤空處飄雨所致，已要求廠商修復改善。

這兩天大雨，機場捷運A8站等多個高架戶外車站出現雨潑滴水現象。

高鐵局表示，檢查多個高架車站後發現有月台層上方屋頂天溝淤泥堵塞，雨排水落水頭遭枯葉等雜物阻塞致雨水順著屋簷滴落月台層，排水管銜接處也有鬆脫溢流滴水，天花板接縫也疑似鬆脫滴水，結構間隙填縫劑老化等情形，造成漏水現象。

高鐵局指出，機場捷運係採綠建築設計，故有採光、通風等需求考量，高架車站月台層軌道區上方有部分採鏤空設計，雨勢較大時會出現潑雨現象。

他們將重新檢視原防風雨設計功能，針對各車站不足地方再加設多處防風雨設施及在穿堂層、月台層增設導排雨水截水溝，以提升防風雨功能，也會要求廠商落實日常維護清潔保養作業，避免漏水再發生。1060226

(中央社)